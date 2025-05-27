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Ağrı'da 3 Günlük Bilim Şenliği Coşkuyla Başladı

Ağrı'da düzenlenen bilim şenliği, gençlerin merakını artırmayı ve bilimi eğlenceli hale getirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 18:30
Ağrı'da 3 Günlük Bilim Şenliği Coşkuyla Başladı

Ağrı'da 3 Gün Sürecek 'Bilim Şenliği' Başladı

Ağrı'da 3 gün sürecek 'Ağrı Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği' etkinliği başladı. Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve öğrencilerin katıldığı kortej yürüyüşü ile açılışı gerçekleştirilen şenlik, Abide Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne doğru ilerledi.

Şenliğin Anlamı ve Önemi

Yürüyüşün ardından Millet Bahçesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar, halk oyunları sergileyerek şenliğe renk kattı. Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, bu bilim şenliğinin merak, sorgulama ve üretkenlik ruhunu yüceltmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Koç, şenlik alanının 3 gün boyunca bilgiye ulaşmak isteyenler için bir merkez haline geleceğini belirterek, "Bu alanda bilgi, kitap sayfalarından çıkıp hayatın içine karışacak. Gençlerimiz öğrendiklerini hissedecek, deneyecek, üretecek. Her adımda öğrenme, bir zorunluluktan çok bir serüven halini alacak," şeklinde konuştu.

Geniş Kapsamlı Etkinlikler

Bilim şenliği, bilimi hayattan ayırmadan uygulamalı olarak yaşatmayı amaçladığını vurgulayan Koç, "Gerçek öğrenme, gözlemle, dokunuşla, uygulamayla güç kazanıyor. Bu kapsamda, şenliğimiz okul öncesinden başlayarak, her yaştan bireyin katılabileceği, kimyadan uzay bilimine, nanoteknolojiden psikolojiye kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır," dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şenliğin bilim kültürünü yayma amacına da dikkat çekerek, bu etkinliğin toplumda bilimsel düşünceyi güçlendireceğini belirtti.

Bilim Atölyeleri ve Etkinlikler

Vali Koç ve beraberindekiler, şenlik süresince 60 bilimsel atölye, 300 bilimsel etkinlik, 3 sergi ve 5 bilimsel yarışmanın yer aldığı stantları gezerek, katılımcılarla bir araya geldiler.

Ağrı'da 3 gün sürecek "Ağrı Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" başladı. Pogram Millet Bahçesi'nde...

Ağrı'da 3 gün sürecek "Ağrı Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" başladı. Pogram Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Ağrı'da 3 gün sürecek "Ağrı Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" başladı. Pogram Millet Bahçesi'nde...

Ağrı'da 3 gün sürecek "Ağrı Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" başladı. Pogram Millet Bahçesi'nde yapıldı.

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