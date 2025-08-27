Ağrı'da 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Valilik tarafından düzenlenen etkinlik Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda yapıldı

9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ağrı'da konser verdi. Etkinlik, Ağrı Valiliğince Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından sahne alan Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Nuri Sümer, birbirinden güzel türkü ve şarkılar seslendirdi; vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.

Konseri, Ağrı Valisi Mustafa Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve vatandaşlar izledi.

