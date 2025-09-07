DOLAR
Ağrı'da AFAD Gönüllüleri Yarışması: Eğitim ve Dayanışma

Ağrı'da AFAD gönüllülerinin katıldığı yarışmada sedye taşıma, çadır kurma ve su taşıma gibi uygulamalar sergilendi; dereceye girenlere hediyeler verildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 16:42
Etkinlik ve uygulamalar

Ağrı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Ağrı Şeker Organizasyon Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, AFAD gönüllüleri afet anında yapılan uygulamalara yönelik yarıştı.

Gönüllüler sedye ile yaralı taşıma, çadır kurma, kaybolan nesneyi bulma ve kovadaki suyu dökmeden taşıma gibi becerileri sergiledi.

Yarışmada dereceye giren gönüllülere çeşitli hediyeler verildi ve etkinlik sonunda gönüllüler müzik eşliğinde halay çekerek keyifli vakit geçirdi.

Yetkililer ve katılımcılar

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Özkan Aba etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Ağrı AFAD olarak şu ana kadar 4 bin 884 temel, 1080 destek AFAD gönüllüsü yetiştirdik. Arama kurtarma teknisyenlerimizle sahada aktif görev alabilecek 50 kişiden oluşan hazır kıta destek AFAD gönüllümüz bulunuyor. Bugün burada, gönüllülük ruhunu taşıyan, dayanışmanın ve insan hayatına dokunmanın ne kadar kıymetli olduğunun farkında olan siz değerli katılımcılarla bir araya gelmek bizler için büyük gurur kaynağıdır.

Programa Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Türk Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, kurum personeli ve gönüllüler katıldı. Türk Kızılay Ağrı Şubesi de gönüllü ve davetlilere çeşitli ikramlarda bulundu.

