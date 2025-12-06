Malatya'da Silahlı Yaralama: Yaralı Araçla Taşınıp Yol Kenarına Atıldı

Malatya'da iki kişi arasındaki tartışmada A.S.M., F.K.’yı sol bacağından vurdu; yaralı araçla taşınıp yol kenarına atıldı, şüpheli kaçtı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 03:55
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 03:55
Olayın Detayları

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı mevkiinde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre dağlık alanda F.K. (32) ile A.S.M. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olay sırasında A.S.M. tarafından tabancayla hedef alınan F.K. sol bacağından vurularak yaralandı. Yaralanan F.K., şüpheli tarafından araca bindirilerek Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesine götürüldü. Burada şüphelinin yaralıyı yol kenarına atarak bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

Müdahale ve Soruşturma

Yaralı F.K. için yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından F.K., önce Battalgazi Devlet Hastanesine, ardından da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Soruşturma ve arama faaliyetleri devam ediyor.

