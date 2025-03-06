Ağrı'da Bağımlıların Sanatla İyileşme Süreci: Resim Sergisi Açıldı

Ağrı'da bağımlı bireylerin çizimlerinin sergilendiği etkinlik, Yeşilay Haftası kapsamında düzenlendi.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 17:45
Ağrı'da Bağımlıların Sanatla İyileşme Süreci: Resim Sergisi Açıldı

Ağrı'da Tedavi Gören Bağımlıların Resimleri Sergilendi

Ağrı'da, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde tedavi gören bağımlı bireylerin eserleri, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen sergiyle izleyicilerle buluştu. Etkinlik, Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleştirildi.

Sergi Açılışında Coşku

Programda, Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan, Başhekim Adem Aslan ve gönüllüler, serginin açılışı için kurdele kesti. Açılışta gönüllüler, çocukların yüzlerini boyayarak etkinliğe renk kattı. Vatandaşlar, sergideki resimleri inceledi.

Yeşilay'ın Duyarlılık Projesi

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. YEDAM'da bağımlılık tedavisi gören bireylere destek sağladıklarını vurgulayan Aslan, "Amacımız, hem vatandaşlara bağımlılıkla ilgili duyarlılık kazandırmak hem de Yeşilay'ın yürüttüğü faaliyetleri duyurmak. Bağımlılıkla mücadele için Yeşilay her zaman yanınızda. Tüm tuval çalışmaları bağımlı bireylerimiz tarafından el emeği ve göz nuru ile yapılmıştır. Bu sergiyle bağımlı bireylerin hayata tutunabileceğini kanıtlamak istiyoruz." dedi.

Gönüllülerden Destek

Etkinlikte yer alan Zeliha Büyükçolak, çocuklara balon hediye edip, yüzlerini boyadıklarını aktardı. Gençlik Merkezi gönüllüsü Suna Peker de, Yeşilay gönüllüleri ile birlikte etkinliğe katılarak destek amaçlı bulunduğunu ifade etti.

Ağrı'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) tedavi gören bağımlı bireylerin çizdiği resimler...

Ağrı'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) tedavi gören bağımlı bireylerin çizdiği resimler hastanede sergilendi.

Ağrı'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) tedavi gören bağımlı bireylerin çizdiği resimler...

Ağrı'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) tedavi gören bağımlı bireylerin çizdiği resimler hastanede sergilendi.

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