Ağrı'da Buğday Hasadı: Çiftçiler Zorlu Bir Sürece Girdi

Ağrı'da Buğday Hasadı Coşkusu

Ağrı'nın verimli topraklarında buğday tarlalarında hasat heyecanı baş gösterdi. Bu yıl özellikle Temmuz ayında yağan sağanak yağışlar nedeniyle hasat dönemi biraz gecikti; ancak çiftçiler, tarlalarında zorlu bir çalışma yürütmeye başladı.

Vali Koç'tan Destek Mesajı

Vali Mustafa Koç, Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile birlikte Aşağı Özdek köyünde buğday hasadına katıldı. Koç, çiftçilerle sohbet edip biçerdöver kullanarak hasada destek verdi.

Ürün Hedefleri ve Destekleme Programları

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 1 milyon 600 bin dekarda 600 bin ton ürün elde ettiklerini, bu yıl ise 1 milyon 750 bin dekarlık alanda 550 bin ton ürün hasadı hedeflediklerini bildirdi. Koç, "Devletimiz, geçen yıl çiftçilere 500 milyon Türk lirası destek sağladı. Bu yıl da benzer destekler sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Çiftçiler İçin Önemli Uyarı

Hasat sezonunun başlamasıyla bazı çiftçilerin anız yakma eğiliminde olduğunu belirten Koç, bu durumu eleştirdi ve ekledi: "Anız yakmak toprağa ve doğaya zarar veriyor. Çiftçilerimizden bu konuda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Ben de bir çiftçi çocuğu olarak bu sürece ortak oldum."

Ağrı'nın tarım potansiyeli ve çiftçilerin emekleri, kentin geleceği için büyük önem arz ediyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.

Ağrı'nın bereketli ovalarındaki buğday tarlalarında biçerdöverlerle hasat heyecanı yaşanıyor.