Ağrı'da Deneme Çörek Otu Hasadı: Dekara 100 Kg Verim

Ağrı'da deneme amaçlı ektiği çörek otunun hasadı yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunundan yüksek verim

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü koordinatörlüğünde, Organik Tarım Programı mezunu Mehmet Rıza Aksoy tarafından il merkezine bağlı Otlubayır köyünde deneme amaçlı ekilen çörek otunun hasadı tamamlandı.

Aksoy, 10 dönümlük arazide sulu tarım yöntemiyle haziran ayı başında ektiği bitkinin hasadını ağustos ayının son haftasında gerçekleştirdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada deneme uygulamasının başarıyla sonuçlandığını belirtti. Rektör Gülçin, hasatta beklenenin çok üzerinde bir verim elde edildiğini vurguladı.

‘Dekar başına 100 kilogram çörek otu elde ettik’, diyen Gülçin, bunun önemli bir rekolte olduğuna dikkat çekti. Gülçin, elde edilen başarı sonrası önümüzdeki yıl aynı bölgede 60 dekarlık alanda çörek otu ekmeyi planladıklarını söyledi.

Gülçin ayrıca çalışmanın ikinci aşamasında, yüksek rakımlı ve farklı iklim koşullarına sahip Ağrı'da yetişen çörek otunun kimyasal kompozisyonunun inceleneceğini belirterek: 'İkinci planda bunları çalışacağız. Acaba çörek otumuzun kimyasal kompozisyonu değişik midir; bu değişiklik bizim lehimize midir yoksa Anadolu'da yetişen çörek otundan farklı mıdır?' ifadelerini kullandı.

Rektör Gülçin, elde edilen ürünün tıbbi ve ticari değerinin oldukça yüksek olduğunu, bölge tarımına çeşitlilik kazandırmayı hedeflediklerini aktardı. Bitkinin yetiştiği bölge, nem oranı ve irtifanın fitokimyasal içerik üzerinde belirleyici olduğunu vurgulayan Gülçin, deniz seviyesine yakın veya Orta Anadolu'da yetişen çörek otu ile yapılacak karşılaştırmanın önemine dikkat çekti.

Çalışma, yüksek rakımlı bölgelerde alternatif tarım ürünleri ve kalite değerlendirmeleri açısından örnek teşkil eder nitelikte.

Ağrı'da, Organik Tarım Bölümü mezunu Mehmet Rıza Aksoy'un deneme amaçlı 10 dönümlük arazide ektiği çörek otunun hasadı yapıldı.