DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.292.983,64 -0,08%

Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Murat Nehri'ni Buz Kütleleriyle Doldurdu

Ağrı'da eksi 15 dereceyi bulan soğuklar, Murat Nehri'nden buz kütlelerinin akmasına neden oldu. Dondurucu hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 11:08
Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Murat Nehri'ni Buz Kütleleriyle Doldurdu

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar, Murat Nehri'nden buz kütlelerinin akmasına yol açtı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, bu soğuk hava dalgası yaşamı zorlaştırıyor.

Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri'nde oluşan buz kütleleri, özellikle şehirdeki iş yerleri ve araçların camlarının da buz tutmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar, araçlarını dondurucu soğuktan korumak için üzerlerini battaniye ve brandayla örttü.

Şehri sararan sis ve buz kütleleri, drone ile görüntülendi. Vatandaşlardan Rıza Boğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ağrı'nın eski kışlarının daha soğuk olduğunu” belirtti. Boğa, “Normalde hava çok soğuk ama eskisi kadar kar ve kuru soğuk yok. Hava sanki eksi 4 gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

Ağrı'nın Doğu'nun en soğuk yeri olduğunu vurgulayan Boğa, “Murat Nehri yeniden buz tutmaya başladı,” dedi.

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı. Gece hava...

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı. Gece hava...

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya'da 2024: Merkez Bankası ve Devlet Yüksek Konseyi Krizi Sürüyor
2
Yaman Yücel Metin, Yılbaşında Polislere Çikolata İkram Etti
3
Denizli'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Küresel Havacılık Sektöründe 20 Yılda 2,4 Trilyon Dolarlık Yatırım Bekleniyor
5
TİKA, Afganistan'da Mahtumkulu Firaki ve Fuat Sezgin Anısına İki Özel Kitap Yayınladı
6
Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
7
Kırıkkale'de 3 Araçlı Trafik Kazası: 6 Yaralı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler