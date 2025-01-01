Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Murat Nehri'ni Buz Kütleleriyle Doldurdu

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar, Murat Nehri'nden buz kütlelerinin akmasına yol açtı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, bu soğuk hava dalgası yaşamı zorlaştırıyor.

Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri'nde oluşan buz kütleleri, özellikle şehirdeki iş yerleri ve araçların camlarının da buz tutmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar, araçlarını dondurucu soğuktan korumak için üzerlerini battaniye ve brandayla örttü.

Şehri sararan sis ve buz kütleleri, drone ile görüntülendi. Vatandaşlardan Rıza Boğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ağrı'nın eski kışlarının daha soğuk olduğunu” belirtti. Boğa, “Normalde hava çok soğuk ama eskisi kadar kar ve kuru soğuk yok. Hava sanki eksi 4 gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

Ağrı'nın Doğu'nun en soğuk yeri olduğunu vurgulayan Boğa, “Murat Nehri yeniden buz tutmaya başladı,” dedi.

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.