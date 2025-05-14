Ağrı'da Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Devam Ediyor

Ağrı'da Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası İkinci Gününde

Ağrı'da bir hafta sürecek olan İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, ikinci gününde devam ediyor. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Ağrı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, başarılı olmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Baş Antrenör Sarı'dan Teşekkür

Genç Erkekler Milli Takım Baş Antrenörü İsmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın Ağrı'da düzenlenmesinden dolayı Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'na teşekkür etti. Sarı, bu tür turnuvaların illerin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

650 Kişilik Kafile

Sarı, "Sporcularla beraber hakem, antrenör ve idarecilerden oluşan 650 kişilik kafileye ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyon, hem ilin ekonomisine hem de tanıtımına katkı sunacak," şeklinde konuştu.

Geleceğin Şampiyonları Burada Yetişiyor

Şampiyonanın, sporcuları milli takımda seçmek için önemli bir platform olduğunu belirten Sarı, "Güneşin doğduğu yerde altın yumrukların birleştiği bir arena oluyor. Burada milli takımda oluşturacağım sporcuları seçiyorum. İnşallah bu sporcularımızla Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar getireceğiz. Buradan da önümüzdeki olimpiyatların altyapısını oluşturacağız," dedi.

Ağrı'da bir hafta sürecek İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası ikinci gününde devam ediyor.

Ağrı'da bir hafta sürecek İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası ikinci gününde devam ediyor.