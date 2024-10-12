Ağrı'da Gösteri Yürüyüşleri 2 Gün Süreyle Yasaklandı

Ağrı'da Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı

Ağrı Valiliği, kent genelinde gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinliklerin 2 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, bu kararın alınma gerekçeleri arasında, terör örgütlerinin planlarını önlemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasını engellemek gibi maddeler yer aldı.

Yasak Kapsamı

13 Ekim 2024 tarihinde saat 00.01'den başlayarak 14 Ekim 2024 tarihi saat 08.00'e kadar, valilik ve kaymakamlıkların uygun görmediği her türlü etkinlik mühürlü. Bu kapsamda, düzenlenebilecek olan;

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri

Oturma eylemi

Basın açıklamaları

Protesto eylemleri

Mitingler

Çadır kurma ve imza kampanyaları

Şenlikler ve konserler

Sınır Kontrolleri

Bu yasak ayrıca, ilimize diğer illerden gelmek isteyen şahıslar ve araçlar için geçerli. Özellikle, Diyarbakır Valiliği tarafından düzenlenecek olan 'Özgürlük Mitingi' nedeniyle, bu eylem veya etkinliklere katılım göstermek amacıyla hareket eden şahısların ve araçların Ağrı il sınırlarına girişlerine izin verilmeyecek. Yasakların nedeninin kamu güvenliği ve asayişin korunması olduğunun altı çizildi.