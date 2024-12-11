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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:48
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelinin Oymataş köyündeki ikametine operasyon düzenlendiği bildirildi.

Yapılan arama sonucunda 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilirken, şüpheli işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan zanlı, tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin...

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

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