Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelinin Oymataş köyündeki ikametine operasyon düzenlendiği bildirildi.

Yapılan arama sonucunda 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilirken, şüpheli işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan zanlı, tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.