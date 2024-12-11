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Kartal'da Panelvan Minibüsün Yaya Çarpma Anı Kamerada

Kartal'da geri manevra yapan panelvan minibüs, yayaya çarparak yaralanmasına neden oldu. Genç hastanede tedavi altında.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:19
Kartal'da Panelvan Minibüsün Yaya Çarpma Anı Kamerada

Kartal'daki Geri Manevra Kazası Güvenlik Kamerasında

Kartal Yeni Mahalle'de meydana gelen kazada, geri manevra yapan panelvan minibüs, elinde poşetle yürüyen bir gence çarptı. Kaza anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yaralı Genç Hastaneye Kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç, minibüsün altında kaldı. Durumu fark eden minibüs şoförü, ani frenle aracı durdurup ileri aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci hastaneye kaldırdı ve tedavi altına alındı.

Kaza anı ve sonrasındaki olaylar, güvenlik kameraları sayesinde net bir şekilde belgelenmiş durumda.

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