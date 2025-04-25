Ağrı'da Murat Nehri Taştı, Tarım Arazileri Su Altında Kaldı

Ağrı'da etkili olan sağanak yağışların ardından Murat Nehri taştı ve tarım arazilerine büyük zarar verdi. Hafta boyunca yağışlı geçmesi beklenen havalar, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli akarsularından biri olan Murat Nehri'nin debisi, aniden yükseldi. Bu durum, Taşlıçay ilçesi ve il merkezi arasındaki köylerde tarım arazilerinin su altında kalmasına yol açtı.

Yaşanan taşkın nedeniyle zarar gören tarım arazileri, havadan dronla görüntülendi. Görüntüler, meydana gelen zararın boyutlarını gözler önüne serdi.

Ağrı'da sağanak nedeniyle Murat Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri zarar gördü. Taşkında zarar gören tarım arazileri dronla görüntülendi.

Ağrı'da sağanak nedeniyle Murat Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri zarar gördü. Taşkında zarar gören tarım arazileri dronla görüntülendi.