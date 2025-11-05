Ağrı'da Öğretmenlerin Heimlich Müdahalesiyle 3 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Ağrı Hürriyet İlkokulu'nda öğretmenlerin Heimlich manevrası sayesinde boğazına şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:46
Olay ve anında müdahale

Ağrı'nın Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu bahçesinde yaşanan olayda, yanında bekleyen velinin 3 yaşındaki çocuğunun boğazına şeker kaçması sonucu nefes almakta güçlük çektiği görüldü.

Durumu fark eden velinin panikle öğretmenlerden yardım istemesi üzerine görevli sınıf öğretmenleri Yasemin Uzun Ergün ve Çiçek Özaydın hızla müdahale etti. Öğretmenlerin doğru ve zamanında uyguladığı Heimlich manevrası ile boğaza kaçan şeker çıkarıldı ve çocuk kısa sürede nefes almaya başlayarak kendine geldi. O anlar okulun güvenlik kamerasına da yansıdı.

İl Milli Eğitim Müdürünün açıklaması

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, olaya ilişkin yaptığı açıklamada öğretmenlerin davranışını kutladı ve şunları söyledi: "Hürriyet İlkokulumuzda bir velimiz okula büyük çocuğunu beklemeye geliyor, yanında da üç yaşında küçük bir yavrumuz var. Bu sırada küçük çocuğumuzun boğazına şeker kaçıyor ve nefes almakta zorlanıyor. Velimiz panikle öğretmenlerimize haber veriyor. Öğretmenlerimiz, Heimlich manevrası uygulayarak şekerin boğazdan çıkmasını sağlıyor ve çocuğumuz hayati tehlikeyi atlatıyor. Bu örnek davranışlarından dolayı kıymetli meslektaşlarımı yürekten kutluyorum. Küçük yavrumuza da sağlıklı, huzurlu, uzun bir ömür diliyorum. Velimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum".

Önemli Not: Olay, öğretmenlerin hızlı müdahalesi sayesinde olumsuz bir tabloya dönüşmeden sonlandı.

