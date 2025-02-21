Ağrı'da Paletli Ambulanslarla Hasta Taşımacılığı

Ağrı'da yoğun kar nedeniyle kaplanan yollar, sağlık ekiplerinin paletli ambulanslarla hastalara ulaşmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:50
Ağrı'da Paletli Ambulanslarla Hasta Taşımacılığı

Ağrı'da Sağlık Ekipleri Seferber Oldu

Ağrı'nın Hamur ve Doğubayazıt ilçelerinde etkili olan yoğun kar ve tipi, köylerdeki hastaların sağlık hizmetine ulaşmasını zorlaştırdı. Ancak, paletli ambulanslar sayesinde bu hastalara zamanında müdahale gerçekleştirildi.

Alakoyun Köyü'nde İlk Müdahale

Hamur'a 22 kilometre mesafedeki Alakoyun köyünde yaşayan Ahmet Aslangiri, rahatsızlanmasının ardından yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, metrelerce karla kaplı yolu paletli ambulansla aşarak köye ulaştı. İlk müdahalesi evinde yapılan Aslangiri, süratle ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Karla Kaplı Yollara Müdahale

Aynı şekilde, ilçenin Karlıca köyünde rahatsızlanan hamile İpek Altay da sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Doğubayazıt'ta ise, İl Özel İdaresi personeli, Kutlubulak ve Üzengili köylerinin karla kaplı yollarını açarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin hasta vatandaşları hastaneye götürmesini sağladı.

İl Sağlık Müdürü'nden Açıklama

Ağrı İl Sağlık Müdürü Esra Beşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki yoğun kar ve tipinin halen etkili olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz olumsuz hava koşullarına rağmen 24 saat göreve hazırdır. İlimiz bulunduğu coğrafi konum nedeniyle kış aylarında çok sert hava koşullarına maruz kalmaktadır. Bu süreçte sağlık hizmetlerimizin aksamaması adına geceli gündüzlü 112 Acil Sağlık ekiplerimiz, Başhekim Hasan Ali İpek eşliğinde, UMKE ekibimiz ise Yunus Yılmaz koordinatörlüğünde çalışmalara devam etmekte." dedi.

Ağrı'nın Hamur ve Doğubayazıt ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerdeki...

Ağrı'nın Hamur ve Doğubayazıt ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar, paletli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Hamur ve Doğubayazıt ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerdeki...

Ağrı'nın Hamur ve Doğubayazıt ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar, paletli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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