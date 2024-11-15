Fransa-İsrail Maçında Gergin Anlar ve Güvenlik Önlemleri

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda gerçekleştirilen Fransa-İsrail karşılaşmasında gergin anlar yaşandı. Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan maçta, İsrail milli marşının ıslıklanmasıyla birlikte olaylar patlak verdi. İsrail taraftarları, tartışmaların fitilini ateşleyerek bazılarının Fransız taraftarlara saldırmasına yol açtı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Raphael Arnault, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İsrailli aşırı taraftarların maçı kargaşaya çevirmek amacıyla orada bulunduğunu dile getirdi. Arnault, statta birçok linç olayının yaşandığını belirterek, bu durumu önlemek için neler yapıldığını sordu.

LFI Parti Koordinatörü Manuel Bompard, İsrailli taraftarların Fransız taraftarları darp ettiği anlara ait görüntüleri paylaşarak bu durumu "utanç verici" olarak nitelendirdi. Ayrıca, öğrenci ve gazeteci Emmanuel Hoarau, maç sırasında tribünlerden açılan Filistin bayrağına ait fotoğrafları paylaştı. Hoarau, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Hiçbir özgürlük kısıtlayıcı önlem, Gazze'de devam eden katliamı unutturamaz." ifadelerini kullandı ve Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'yu etiketledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, maç öncesinde Fransız basınına yaptığı açıklamada, nerede olursa olsun Yahudi karşıtlığına boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak, şiddetin ve korkutmanın Fransa'da galip gelmeyeceğini ifade etti.

Güvenlik Önlemleri ve Protestolar

Fransa’da Filistin destekçilerinin, Saint-Denis'teki Stade de France'ta yapılacak Fransa-İsrail maçına yönelik tepkileri uzun süredir devam ediyordu. Protestocular, maçın iptal edilmesini ve Fransız taraftarların maçı boykot etmesini çıkışı yaparken, Fransa milli takımında forma giyen futbolcuların karşılaşmada oynamayı reddetmeleri çağrısında bulundu.

Fransız yetkililer, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşananların ardından, Fransa-İsrail maçı için yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Maç öncesi polisin stadyum çevresinde güvenlik alanları oluşturması ve kontrol noktaları kurması dikkat çekti.

Taraftarların stada çanta ve şişe getirmemesi istendi. Yerel saatle 15.30'da stadyum çevresindeki dükkanlar kepenk kapattı. Bunun yanı sıra, başkent Paris ve Saint-Denis'te 4 bin polis ve jandarma ile 1400 stat çalışanı görevlendirildi. Bu maçta görevlendirilen güvenlik gücü sayısı, aynı statta 80 bin taraftarla oynanan Paris Saint Germain (PSG) ve Olimpik Marsilya maçlarının iki katı kadar oldu.

Maç sahası yakınında bulunan tribünlerde oturan taraftarlara ve stada Filistin bayrakları getirilmesine ise yasak getirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.