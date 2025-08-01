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Ağrı'da Sebze Hasadı Başarıyla Gerçekleştirildi

Ağrı'da devlet destekleriyle üretilen sebzelerin hasadı yapıldı, çiftçiler büyük verim bekliyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 12:24
Ağrı'da Sebze Hasadı Başarıyla Gerçekleştirildi

Ağrı'da Sebze Hasadı Başarıyla Yapıldı

Ağrı ilinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üretilen sebzelerin hasadı gerçekleştirildi. Vali Mustafa Koç, projeden yararlanan çiftçilerin tarlalarını ziyaret ederek hasat çalışmalarına katıldı.

Çiftçi Destekleri ile Verim Artışı

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ile birlikte Hüseyin Demir isimli çiftçinin tarlasını ziyaret eden Vali Koç, hasat edilen ürünler arasında salatalık, turp, sivri biber, dolma biber ve patlıcanın bulunduğunu belirtti.

Vali Koç, il genelinde 28 bin 524 kayıtlı çiftçi olduğunu aktararak, "İlimiz genelinde 6 bin 361 dekarlık alanda fasulye, lahana, karpuz, kavun, salatalık, domates, kabak gibi birçok sebze türü, çiftçilerimizin emeğiyle toprakla buluşturulmakta olup yaklaşık 14 bin ton sebze verimi alınması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Gelecek Yıllar için Destekler Devam Edecek

Koç, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen projelerin, her yıl üretim kapasitesinin artmasına katkı sağladığını vurgulayarak, 2024 yılında 500 üreticiye yüzde 75 hibeli toplam 100 bin sebze fidesi dağıtılacağını, bu desteklerin 2025 yılında da devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, bu yıl il genelinde 150 çiftçiye hibe desteğiyle toplam 147 bin sebze fidesi dağıtımı yapıldığı bilgisini veren Koç, dağıtılan fidelerde 45 bin domates, 45 bin salatalık, 45 bin biber ve 12 bin patlıcanın yer aldığını ifade etti.

Çiftçilerin Mutluluğu

Çiftçi Hüseyin Demir, devlet destekleriyle üretime katkıda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Bu desteklerin, çiftçilere büyük bir ivme kazandırdığını vurguladı.

Ağrı'da Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması...

Ağrı'da Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üretilen salatalık, biber ve yeşil fasulye gibi ürünlerin hasadı gerçekleştirildi.

Ağrı'da Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması...

Ağrı'da Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üretilen salatalık, biber ve yeşil fasulye gibi ürünlerin hasadı gerçekleştirildi.

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