Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi — Şüpheli Tutuklandı

Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi

Doğubayazıt'ta düzenlenen operasyonda şüpheli tutuklandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesinde bir tır ve dorsesinde yapılan aramada, toplam 2 bin 500 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili işlemler ve soruşturma, yetkili birimlerce sürdürülüyor.

AĞRI’DA TIRDA YÜKLÜ MİKTARDA SENTETİK ECZA YAKALANDI