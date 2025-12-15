DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,18 -0,03%
ALTIN
5.960,34 -1,06%
BITCOIN
3.835.316,04 -1,31%

Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi — Şüpheli Tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tır ve dorsesinde yapılan aramada 2 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi; yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:43
Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi — Şüpheli Tutuklandı

Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi

Doğubayazıt'ta düzenlenen operasyonda şüpheli tutuklandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesinde bir tır ve dorsesinde yapılan aramada, toplam 2 bin 500 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili işlemler ve soruşturma, yetkili birimlerce sürdürülüyor.

AĞRI’DA TIRDA YÜKLÜ MİKTARDA SENTETİK ECZA YAKALANDI

AĞRI’DA TIRDA YÜKLÜ MİKTARDA SENTETİK ECZA YAKALANDI

AĞRI’DA TIRDA YÜKLÜ MİKTARDA SENTETİK ECZA YAKALANDI

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Güneysu'da Veresiye Tartışması Bakkalı Ateşe Sürdü
2
Arguvan'a 114.6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlandı
3
Battalgazi Belediyesi Pınarbaşı Göleti'nde Detaylı Temizlik Çalışması
4
Elazığ'da 3 Köyün İçme Suyu Boru Hatları Tamamlandı
5
Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi — Şüpheli Tutuklandı
6
Osmaniye Kayalı'daki Trafik Kazası: 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İstanbul-Samsun Otobüsünde 65 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri