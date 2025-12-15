Van YYÜ'de "Fanatizmin, Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi" Konferansı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde "Fanatizmin, Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi" başlıklı bir konferans gerçekleştirildi. Van Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Menderes Koyuncu tarafından verilen etkinliğe çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Konferansın ana hatları

Koyuncu, konuşmasında fanatizmi çözümlemek için geliştirdiği "Fanatizmin Monomerleri" kavramını sundu. Bu çerçevede değişim arzusu, kişilik, yoksulluk, adalet, umut ve enformasyon gibi unsurların fanatizmi nasıl beslediğine ve bu dinamiklerin kitle hareketlerini nasıl şekillendirdiğine dikkat çekti.

Konuşmasında, kişilik farklılıkları, yoksulluk ve eğitimsizlik üçgeninde literatüre giren "Sosyal Mühendislik" kavramının etkin kullanımının önemine vurgu yapan Koyuncu, söz sanatı güçlü ve kararlı lider stereotipine sahip kişilerin kitleler üzerindeki etkisini bilimsel verilerle örneklendirdi. Ayrıca insanların kendilerini gönüllü olarak kitlelere nasıl adadıkları konusu ele alındı.

Kitleleşme dinamikleri ve toplumsal sonuçlar

Koyuncu, kitlelere katılan bireylerin ruhsal ve ekonomik durumları, sorgulayıcı olmayan tutumları ve karşı argümanlara kapalı yaklaşımlarının nedenleri üzerinde durdu. Bu bağlamda, fanatizmin yayılarak toplumsal değişimi nasıl yönlendirdiği tartışıldı.

Koyuncu konuşmasında, toplumun geleceğini inşa etmede umudun korunmasının zorunlu olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bununla birlikte toplumun gelecek inşası için umudun mutlaka korunması gerekiyor. Dünyadaki tüm milletlerin toplumu geleceğe taşımak için ütopik de olsa bir hedeflerinin olması gerekiyor. Türk toplumunun ise yüzlerce yıldan beri var olan hedeflerini mutlaka şartlar ne olursa milletin zihinlerinde canlı tutulmasının mutlak zorunluluk olması gerekiyor".

Konferans, katılımcıların soru-cevap bölümündeki katkılarıyla sona erdi.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİNDE (VAN YYÜ) "FANATİZMİN, KİTLE HAREKETLERİNE VE TOPLUMSAL DEĞİŞİME ETKİSİ" KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ.