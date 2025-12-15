TRT Erzurum Radyosu 65’nci Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Doğunun en eski yayıncısı, 15 Aralık 1960’tan beri yayında

TRT Erzurum Radyosu, Doğu’nun en eski yayın kuruluşu olarak 15 Aralık 1960 tarihinden bu yana bölgenin kültürünü, müziğini ve belleğini radyo frekanslarına taşıyor. Kuruluşundan itibaren çalışanların gayretleri ve program konuklarının katkılarıyla, "milli şuurumuzun yansımaları" olan türküleri, şarkıları, destanları, masalları ve hikâyeleri dinleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

Kuruluş ve yayın tarihçesi

Yayınlara, ilk olarak 11 Aralık 1960 tarihinde saat 18.00 itibarıyla 1 KW gücündeki Kısa Dalga vericisiyle deneme yayını yapıldı. Dört günlük deneme yayınını takiben, 15 Aralık 1960 tarihinde saat 12.30da Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in açış konuşmasıyla radyo resmen yayın hayatına başladı.

Erzurum İl Radyosu kuruluşunda Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ikinci katındaki üç odalı mekândan yayın yaptı. Ocak 1966’da SSK Bölge Müdürlüğü üst katındaki beş odaya taşınan radyo, Ekim 1966’dan itibaren halen hizmet verilen kendi binasında yayınını sürdürmektedir. Uzun dalga yayınlarının ardından, radyo 10 Ekim 1997 tarihinden itibaren FM vericisi üzerinden yayına geçti.

Bölgeye katkı ve yayın ilkeleri

Geçen yıllar içinde TRT Erzurum Radyosu, bölge halkının eğitim, kültür ve müzik ihtiyaçlarını karşılamayı hedefledi. İlkeli yayıncılığından ödün vermeyen kanal, kaliteli, seviyeli ve eğlenceli programlarla her yaştan dinleyiciye ulaşmayı sürdürüyor. Hazırlanan yapımlar, özen, dikkat, sevgi ve saygıyla dinleyiciyle buluşuyor.

65’nci yıl kutlaması

65’nci yıl etkinlikleri kapsamında TRT Erzurum İl Müdürü Ayça Alemdar ile birlikte Radyo Müdürü Feyza Yılmaz, program yapımcıları İsmail Bingöl, Selma Talar, Alev Devrim Altun, Azer Yılmaz Aydın, Serap Tan, Elif Sucu, teknik yönetmenler Talip Akpunar, Emre Fidan, Arif Karaman, Ahmet Aykılıç, Tacettin Dolu, Muharrem Bilen, spikerler Ömer Ergedik, Yıldıray Yıldız, Hande Zeynep Şengül, Alkın Tolga ile yayın şefleri Eysan Karaca ve Cihat Kalpar bir araya gelerek 65’nci yıl pastasını kestiler. Kutlama, radyo çalışanlarının bir arada olduğu samimi bir törenle gerçekleşti.

TRT Erzurum Radyosu, yayın hayatına başladığı günden bu yana bölge kültürünü yaşatmaya ve toplumsal birlik ile eğitimi güçlendirmeye devam ediyor.

