Ağrı’da Üniversite Gezisi ve Emniyet Söyleşisi: Göksel Önder Öğrencilerle Geleceği Konuştu

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Diyadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle İbrahim Çeçen Üniversitesi gezisi sonrası eğitim, meslek seçimi ve güvenlik üzerine söyleşti.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:32
Ağrı’da Üniversite Gezisi ve Emniyet Söyleşisi: Göksel Önder Öğrencilerle Geleceği Konuştu

Ağrı’da üniversite gezisi ve emniyet söyleşisi düzenlendi

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Diyadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için düzenlenen İbrahim Çeçen Üniversitesi gezisinin ardından Polisevinde öğrencilerle bir araya gelerek eğitim, meslek seçimi ve gelecek planlamaları üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Eğitim ve hedef belirlemenin önemi

Önder, samimi bir atmosferde gerçekleşen söyleşide öğrencilerin merak ettikleri soruları detaylı şekilde yanıtladı. Eğitim sürecinin gençlerin geleceğini şekillendiren en kritik dönem olduğuna dikkat çeken Önder, hedef belirlemenin ve bu hedef doğrultusunda kararlılıkla çalışmanın önemini vurguladı. Öğrencilere ilgi alanlarını keşfetmeleri, kendilerini geliştirmeleri ve karşılaştıkları zorluklarda mücadeleden vazgeçmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Okul güvenliği ve emniyet teşkilatının çalışmaları

Kent genelinde tüm okulların güvenli eğitim ortamına sahip olması için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Önder, okul önlerinde görev yapan polislerin özverili çalışmasına değindi. Bizim için en kıymetli emanet siz gençlersiniz. ifadesini kullanan Önder, okulların çevresinde her türlü riskin önüne geçmeyi ve öğrencilerin kendini güvende hissetmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Ayrıca, güvenli bir ortamda yetişen gençlerin geleceğe daha güçlü adımlarla yürüdüğünü vurguladı ve hem sahada hem de sosyal faaliyetlerde sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. dedi.

Öğrencilerden teşekkür ve etkinlik kapanışı

Program boyunca öğrenciler, üniversite ziyaretinin ve emniyet teşkilatıyla bir arada bulunmanın kendilerine kattığı değerlerden bahsederek Önder’e teşekkür etti. Söyleşinin ardından İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

