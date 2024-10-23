Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo 100 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ile 32 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlükleri Hareke Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Doğubayazıt Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla ilçede belirlenen iki adrese yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler Adliyeye Sevk Edilecek

Yapılan arama sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeleriyle ilgili olarak gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ile 32 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 8 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ile 32 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.