Görme Engellilerle Empati Köprüsü Kuruldu: Bafra'da Öğrenci Ziyareti

Borsa İstanbul Şehit Erol Haspulat YBO öğrencileri, Dünya Engelliler Günü'nde Bafra Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret ederek empati ve bağımsız hareket eğitimi aldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:27
Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Borsa İstanbul Şehit Erol Haspulat Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, Bafra Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarete okuldan Müdür Yardımcısı Sefer Coşkun ve Öğretmen Sedef Köroğlu eşlik etti ve öğrenciler görme engelli bireylerin günlük yaşamı ile karşılaştıkları güçlükler hakkında bilgi aldı.

Eğitim ve Deneyim

Dernek üyeleri, kendi yaşam hikâyelerini paylaşarak görme engellilerin sosyal hayatta nasıl bağımsız hareket edebildiğini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilere braille (kabartma) alfabesi ile beyaz baston kullanımını içeren bağımsız hareket eğitimi verildi. Bastonla yürüyen öğrenciler, görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları bizzat deneyimleme fırsatı buldu.

Yetkililer Ne Dedi

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, görüşlerinde şu ifadeyi kullandı: "Görmemek bir eksiklik değildir, sadece bir farklılıktır. Engelleri kaldırırsak, görme engelli bireylerin tek başına birçok işi yapabildiğini görürüz".

Okul Müdür Yardımcısı Sefer Coşkun ise farkındalığın küçük yaşta kazandırılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar toplumun ortak sorunudur. Bu bilinci öğrencilere erken yaşta kazandırmak büyük önem taşıyor".

Ziyaret, öğrenciler ile görme engelli bireyler arasında empati ve farkındalık oluşturan öğretici bir buluşma olarak tamamlandı.

