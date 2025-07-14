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Ağrı'da Yenilenen Şehitlik Anıtı Açıldı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, çevre düzenlemesi tamamlanan şehitlik anıtının açılışını yaptı ve mezarlara karanfil bıraktı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 17:17
Ağrı'da Yenilenen Şehitlik Anıtı Açıldı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, çevre düzenlemesi yapılarak yenilenen şehitlik anıtının açılışını gerçekleştirdi. Merkez Şehitlik Anıtı'nın açılışı için düzenlenen programa, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Anıtın açılışı, kurdele kesimiyle kutlandı.

Programın devamında Vali Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ile birlikte şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehitliklerin, bir milletin hafızası olduğunu belirten Koç, şöye devam etti: "Şehitlikler, geçmişten bugüne uzanan varoluş hikayemizin en müstesna duraklarıdır. Ağrı'mızın bağrında yatan bu kahramanlar, hürriyetimizin ve istikbalimizin teminatıdır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu şehitlik alanı, sadece bir mekan değil, aynı zamanda bir vefa ve sadakat nişanesidir. Her bir taşı, toprağı, milletçe gösterdiğimiz kadirşinaslığın ve minnettarlığın bir yansımasıdır. Burayı, gelecek nesillerimize bırakacağımız bir tarih bilinci ve bir millet şuuru mirası olarak yeniledik."

Son olarak, şehitlerin uğruna can verdiği topraklara sahip çıkmanın ve onların hatıralarına yaraşır bir ülke inşa etmenin herkesin ortak görevi olduğunu vurguladı. Koç, "Şehitlerimize layık olmak, adaletle, cesaretle, birlik ve beraberlik içinde yürümekle mümkündür." dedi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, çevre düzenlemesi yapılarak yenilenen şehitlik anıtının açılışını yapıp...

Ağrı Valisi Mustafa Koç, çevre düzenlemesi yapılarak yenilenen şehitlik anıtının açılışını yapıp mezarlara karanfil bıraktı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, çevre düzenlemesi yapılarak yenilenen şehitlik anıtının açılışını yapıp...

Ağrı Valisi Mustafa Koç, çevre düzenlemesi yapılarak yenilenen şehitlik anıtının açılışını yapıp mezarlara karanfil bıraktı.

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