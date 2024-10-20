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Ağrı Dağı Kış Beyazına Büründü

Doğubayazıt'taki Ağrı Dağı, kar yağışının ardından bembeyaz bir örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 13:06
Ağrı Dağı Kış Beyazına Büründü

Ağrı Dağı Kış Mevsiminde Beyaza Büründü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan yoğun kar yağışıyla tamamen beyaz bir örtüyle kaplanmış durumda.

Türkiye'nin En Yüksek Zirvesi

5,137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, son günlerdeki kar yağışı sayesinde muhteşem bir manzara sunuyor. Dağın etrafını saran bulutların dağılarak kar örtüsünün belirginleşmesine olanak tanıdığı gözlemlendi.

Göz Dolduran Manzaralar

Karla kaplı Ağrı Dağı, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz görüntüler oluşturuyor. Bu doğal güzellik, kış mevsiminin büyüleyici etkisini yeniden gözler önüne seriyor.

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