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Ağrı Dağı’ndaki Sulak Alanlar Turizme Kazandırılıyor

Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlar, doğa ve kuş gözlem turizmi için projelendiriliyor. Turizm potansiyeli yükseliyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 13:49
Ağrı Dağı’ndaki Sulak Alanlar Turizme Kazandırılıyor

Ağrı Dağı Eteklerinde Doğa ve Kuş Gözlem Turizmi

Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan Iğdır'ın Aralık ve Karakoyunlu ilçeleri arasında bulunan sulak alanlar, doğa ve kuş gözlem turizmi açısından değerlendirilmek üzere projelendiriliyor.

Bölge, yıl boyunca birçok yaban hayvanı ve kuş türüne ev sahipliği yaparak Iğdır Ovası Aralık Sulak Alanı olarak bilinmektedir.

Sulak alanlar, Ağrı Dağı'nın zirvesinden gelen kar ve buzul sularıyla besleniyor. Doğal yapısı ve zengin biyolojik çeşitliliği ile dikkat çeken bu alan, dört mevsim boyunca farklı türde canlılara yaşam ortamı sağlıyor. Yapılan gözlemler, bölgenin kuş çeşitliliği açısından oldukça zengin olduğunu gösteriyor.

Yeni Kuş Gözlem İstasyonları ve Kuleleri Yapılıyor

Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla Valilik öncülüğünde yürütülen çalışmalar çerçevesinde kuş gözlem istasyonları ve kuleleri inşa ediliyor. Sulak alanlarda incelemede bulunan Iğdır Valisi Ercan Turan, İslamköy yakınlarında bir gözlem istasyonunun tamamlandığını bildirdi.

Ayrıca, kuş yoğunluğunun gözlemlendiği farklı noktalarda yeni gözlem kulelerinin yapılacağının da altını çizen Turan, "Burası tematik turizm açısından büyük potansiyel taşıyor. Doğaseverler ve kuş gözlemcileri için cazip bir destinasyon haline gelecek. Bu bölgenin ekoturizm açısından önemli bir merkez olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje tamamlandığında, hem yerli hem de yabancı turistlerin bölgeye ilgisinin artması ve çevre köylerde ekonomik hareketliliğin sağlanması bekleniyor.

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Iğdır'ın Aralık ve Karakoyunlu ilçeleri arasında yer alan sulak...

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Iğdır'ın Aralık ve Karakoyunlu ilçeleri arasında yer alan sulak alanlar, doğa ve kuş gözlem turizmi açısından değerlendirilmek üzere projelendiriliyor. Iğdır Valisi Ercan Turan (ortada), bölgede incelemede bulundu.

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Iğdır'ın Aralık ve Karakoyunlu ilçeleri arasında yer alan sulak...

Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Iğdır'ın Aralık ve Karakoyunlu ilçeleri arasında yer alan sulak alanlar, doğa ve kuş gözlem turizmi açısından değerlendirilmek üzere projelendiriliyor. Iğdır Valisi Ercan Turan (ortada), bölgede incelemede bulundu.

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