Ağrı'daki Down Sendromlu Çocuk, Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Ağrı'da rahatsızlanan Down sendromlu 4 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Ailesi tarafından ateş ve öksürük şikayetiyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Beytullah Salih Yıldız'ın, alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla tedavisine başlandı.

Hastane sürecinde, çocuğun sağlık durumunda çoklu organ tutulumu geliştiği tespit edildi. Bu nedenle, ileri düzey tedavi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen çocuk, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Ağrı'da rahatsızlanan Down sendromlu 4 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Ağrı'da rahatsızlanan Down sendromlu 4 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.