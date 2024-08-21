Ağrı'daki Sarı Ayçiçeği Tarlaları Hasada Hazır

Ağrı'da Ayçiçeği Tarlaları Sarıya Büründü

Ağrı'da, devlet destekli olarak yapılan ayçiçeği ekimi, bölgede hızla yaygınlaşıyor. Şehrin zengin su kaynakları ve geniş meraları sayesinde ayçiçeği tarlaları göz alıcı bir sarı renge büründü. Özellikle son yıllarda bitki çeşitliliğinin artması, bu alanda gerçekleştirilen tarımsal faaliyetleri de olumlu etkiledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İnceleme Yaptı

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, ayçiçeğinin yaygın olarak yetiştirildiği Tezeren köyü yakınlarında tarlaları gezerek çiftçilerle bir araya geldi. Hüseyinoğlu, ayçiçeğinin diğer kültür ürünlerine nazaran hem soğuk hem de sıcak hava koşullarına daha dayanıklı olduğunu vurguladı.

Verim Artışı ve Desteklemeler

Hüseyinoğlu, "Ayçiçeği, su ve gübre ihtiyacı bakımından daha az dikkate alınması gereken bir tarım ürünü. Ülke genelinde ve yerel olarak ekim alanı sürekli artıyor. Örneğin, 2021'de 23 dekarlık bir alan varken, bu yıl bu rakam 35 bin dekara yükseldi. Özellikle çerezlik ayçiçeği ekim alanlarında önemli bir artış gözlemleniyor," şeklinde konuştu.

Çiftçilere destek vermeye devam ettiklerini belirten Hüseyinoğlu, "Geçen yıl toplamda 3 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Ayçiçeği hasat süresi ise yaklaşık 120 gün sürüyor ve bu yıl Eylül ayında hasat yapılması planlanıyor," dedi.

Bu arada, ayçiçeği tarlalarının dron ile çekilen görüntüleri de dikkat çekiyor.