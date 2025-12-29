Muğla'da Kokina Çiçeğine Yeni Yıl İlgisi

Yeni yıla sayılı günler kala, kokina çiçeği Muğla sokaklarını renklendiriyor. Vatandaşlar çiçeğe yoğun ilgi gösteriyor.

Yeniyıl süslemelerinin vazgeçilmez simgesi haline gelen kokina, hem estetik görünümü hem de uzun süre bozulmadan kalabilen dayanıklı yapısıyla biliniyor ve çiçekçi tezgahlarının başköşesinde yerini aldı.

Esnaf Görüşü

Muğla’da uzun yıllardır çiçekçilik yapan esnaf Şuayip Gül, bu yılki ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi. Gül, kokinanın şehirdeki popülaritesinin son birkaç yılda hızla arttığını belirterek şunları söyledi: "3-4 sene öncesine kadar Muğla kokinayı pek bilmiyordu. Ancak son zamanlarda satışlar inanılmaz arttı. Bu yıl, geçen seneye oranla çok daha fazla talep alıyoruz. İnsanlar artık yılbaşı dendiğinde ilk olarak kokina sormaya başladı"

Fiyatlandırma ve Tercihler

Gül, kokinanın zahmetli bir hazırlık sürecinden geçtiğini ve işçiliğine göre fiyatlandırıldığını ifade etti. Tek bir dalın ya da oluşturulan demetin yoğunluğuna göre fiyatların değiştiğini belirterek şu bilgileri verdi: "Demetlerimiz 500 liradan başlıyor, bin, bin 500 ve 2 bin liraya kadar çıkabiliyor. Örneğin, dolgun bir kokina demetini bin 500 liradan satışa sunuyoruz"

Müşterilerin kokinayı sadece sade haliyle değil, farklı çiçeklerle kombinleyerek de tercih ettiğini söyleyen Gül, "Genelde müşterilerimiz kokinayı gül ile karışık almayı da seviyorlar. Biz de isteğe göre gül ve kokinayı karışık özel hazırlıyoruz. Hem hediye olarak hem de ev dekorasyonu için harika bir seçenek oluyor" dedi.

Muğla'da Kokina çiçeği ilgi görüyor