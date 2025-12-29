DOLAR
Tıkyemek: Kayseri'den Türkiye'ye Komisyonsuz Online Yemek Siparişinde Yeni Devir

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, komisyonsuz yerli yemek platformu Tıkyemek’in Türkiye geneline açılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:12
Tıkyemek: Kayseri'den Türkiye'ye Komisyonsuz Online Yemek Siparişinde Yeni Devir

Tıkyemek ile Kayseri’den Türkiye’ye Komisyonsuz Yemek Siparişinde Yeni Dönem

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, yerli ve milli olarak geliştirilen yemek platformu Tıkyemek’i tanıtmak için düzenlediği basın toplantısında projenin ülke geneline yayılacağını duyurdu.

Projenin amacı ve kapsamı

Aydemir, yaklaşık 1 buçuk yıldır üzerinde çalışılan platform ile hem esnafın hem de vatandaşın memnuniyetinin hedeflendiğini belirtti. Açıklamada, vatandaşların daha sağlıklı hizmet alması ve esnafın komisyon ödemeden sadece sisteme abone olarak eşit şartlarda hizmet vermesinin sağlanacağı vurgulandı.

Başkan Aydemir, "Esnafın güldüğü, müşterinin mutlu olduğu yemek platformunu ülke çapında standart haline getirmek için çalışan bir odayız" ifadelerini kullandı.

Nasıl çalışacak? Komisyonsuz model ve faydaları

Aydemir, mevcut online sipariş sektöründe işletmelerin yüksek komisyonlar nedeniyle gelir kaybı yaşadığını, tüketicilerin ise gerçek indirim ve hizmete ulaşmakta zorlandığını söyledi. Bu noktada Tıkyemek.com’un "komisyonsuz ve esnaf dostu" bir yapı sunduğunu belirterek, platformun yerel işletmeleri güçlendireceğini ifade etti.

Platformun hedefleri arasında; daha şeffaf, daha hızlı ve daha güvenilir bir online sipariş sistemi sunmak, mahalle ve il ekonomisini desteklemek ve adil ticareti teşvik etmek bulunuyor.

Vizyon ve mesaj

Aydemir, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Neden Tıkyemek dersek de, komisyon yok, kazanç esnafın ve vatandaşlarımızın cebinde kalır. Gerçek indirim ve gerçek hizmet; çünkü biz yapay kampanyalarla değil, dürüst ticaretle büyümek istiyoruz. Esnafın yanında duran, tüketiciyi koruyan bir Odayız."

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası, AR-GE çalışmalarına önem veren bir ekip olduğunu vurgulayarak, Kayseri’de başlayan bu hareketi Türkiye geneline yaymayı ve komisyonsuz, yenilikçi bir yemek platformunu ülke çapında standart haline getirerek ülke kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

