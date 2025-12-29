DOLAR
SEDAŞ'tan 4 İlde Yılbaşı Mesaisi: Enerji Sürekliliği Önlemleri

SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de yeni yılda enerji sürekliliği için saha ekipleri ve ekipman tedbirlerini güçlendirip planlı kesintileri erteledi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:08
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), hizmet bölgesindeki Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde yeni yıla girerken enerji sürekliliğini sağlamak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılbaşı döneminde artan enerji talebi ve muhtemel olumsuz hava şartları dikkate alınarak saha operasyonlarından müşteri hizmetlerine kadar kapsamlı tedbirler alındı. Şebeke üzerindeki kritik noktalarda bakım ve kontroller tamamlandı, muhtemel arızalara hızlı müdahale edilebilmesi için ekip ve ekipman planlaması güçlendirildi.

Açıklamada, teknik personel ve araç organizasyonunun takviye edildiği; sahadaki ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi.

Planlı kesintiler ertelendi

Şebekenin SCADA ve uzaktan izleme sistemleri aracılığıyla 7/24 anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, operasyon merkezleri ile saha ekipleri arasında kesintisiz koordinasyon sağlandığı kaydedildi. Ayrıca, bakım ve yatırım kaynaklı planlı elektrik kesintilerinin yılbaşı günü boyunca ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, SEDAŞ’ın yeni yılda da enerji arz güvenliğini güçlendiren altyapı yatırımları ve dijitalleşme odaklı çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

