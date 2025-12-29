Lavanta Konutları: Karatay’da 373 Dairelik 45. Konut Hamlesi

Lavanta Konutları Karatay'da 373 Daireyle Geliyor

Karatay İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve ilçedeki konut projelerinin 45'inci hamlesi olan Lavanta Konutları Konut Yapı Kooperatifi kamuoyuna duyuruldu. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan proje, modern şehircilik vizyonu doğrultusunda güvenli, planlı ve nitelikli yaşam alanları sunmayı hedefliyor.

Konum ve ölçek

Projeye; Hacıcemil (İşgalaman) Mahallesi 32871 ada 5 nolu parsel ile Sedirler Caddesi, Cevher Hatun Sokak, Kemalettin Sokak, Kulmesut Sokak, Hamzabey Sokak, Kağnıcı Sokak ve Fındık Sokak arasında kalan alan ev sahipliği yapacak. 25.843,65 metrekarelik büyüklüğündeki bu alan, Karatay’daki kentsel dönüşüm sürecine önemli bir ivme kazandıracak.

11 blokta 373 daire ve başvuru süreci

Lavanta Konutları, 11 blokta 373 adet 3+1 daire olarak planlandı. Arsa sahiplerinin hakları belirlenmiş olup, kooperatife 235 yeni üyenin kabulü ön başvuru yöntemiyle gerçekleştirilecek. Vatandaşlar ön başvurularını 'Yanıbaşımda Karatay' mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Ön başvurular 9 Ocak 2026 Cuma gününe kadar alınacak. Projeye ilişkin detaylı bilgiler https://karataylavantakonutlari.com/#ana-sayfa adresinden paylaşılacak.

Yatay mimari ve sosyal donatılar

Karatay Belediyesi’nin tüm kooperatif projelerinde öncelik verdiği yatay mimari yaklaşımı Lavanta Konutları’nda da ön planda. Projede yaşam kalitesini artıracak sosyal donatı alanları; açık çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme ve oturma alanları, peyzaj ve yeşil alan düzenlemeleri, açık hava sosyal buluşma alanları, kreş ve Aile Sağlık Merkezi ile aydınlatılmış ortak kullanım alanlarını kapsıyor.

Güvenlik, erişilebilirlik ve ticari alanlar

Site içi güvenlik hizmetleri, kamera izleme sistemleri ve kontrollü girişlerle güvenli bir yaşam ortamı sağlanacak. Projede otopark alanları ve engelli erişimine uygun düzenlemeler ön planda tutulurken, günlük ihtiyaçlara hizmet edecek şekilde planlanan ticari alanlar (dükkanlar) da yer alacak.

Başkan Kılca: Modern şehircilik vizyonumuzu taçlandırdık

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kentsel dönüşümün önemli halkalarından biri olarak Lavanta Konutları ile yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirterek projenin Karatay’a hayırlı olmasını diledi. Başkan Kılca, projenin yalnızca konut üretimi olmadığını vurgulayarak, 'Lavanta Konutları’nın yalnızca bir konut projesi olmadığını; modern şehircilik vizyonumuzu estetik, konfor ve kaliteli yaşam anlayışıyla bir araya getirdiğimizi' ifade etti.

Kılca ayrıca belediyenin insan merkezli şehircilik anlayışını şöyle özetledi: 'Bir şehri yaşanabilir kılan yalnızca binalar değildir. İnsanların huzurla nefes alabildiği, çocukların güvenle oynadığı, ailelerin mutlulukla vakit geçirebildiği alanlar gerçek şehir yaşamını oluşturur. Biz Karatay’da, yaşamın kalbine dokunan sosyal alanları, yeşil dokuyu ve insan merkezli şehir anlayışını esas alıyoruz. Bu yaklaşımımızın, Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen 7. Kentsel Ekonomi Forumu’nda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında belediyemizin 'Türkiye’nin ilk öncü şehri' unvanıyla uluslararası platformda takdir görmesiyle de taçlanmış olmasından büyük gurur duyuyoruz.'

Kılca, mahallelere kazandırılan parklar, spor alanları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının bu anlayışın somut yansımaları olduğunu belirterek; her yeni konut projesiyle birlikte sosyal yaşamı destekleyen alanları da planlayarak yeni ve bütüncül mahalleler inşa ettiklerini vurguladı. Başkan, kentsel dönüşüm süreçlerinde dengeli nüfus dağılımı, sosyal alanlara erişim, yeşil dokunun korunması ve yatay şehirleşme ilkelerine önem verildiğini ifade etti.

