Bayrampaşa Soruşturması: İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve 3 Şüpheli Adliyeye Sevk

Bayrampaşa Soruşturmasında 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Operasyon ve Emniyetteki İşlemler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi üyesi Bekir Ö., iş adamı İbrahim A. ve şoför Hakan K. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürüldü. Remzi Albayrak ile beraberindeki üç kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tüm şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler ve adli süreç devam ediyor.

