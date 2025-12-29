DOLAR
Bayrampaşa Soruşturması: İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve 3 Şüpheli Adliyeye Sevk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile üç kişi, emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:50
Bayrampaşa Soruşturmasında 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Operasyon ve Emniyetteki İşlemler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi üyesi Bekir Ö., iş adamı İbrahim A. ve şoför Hakan K. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürüldü. Remzi Albayrak ile beraberindeki üç kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tüm şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler ve adli süreç devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

