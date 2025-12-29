Muzaffer Bıyık: 2025 Darıca'ya Hizmet ve Eser Yılı Oldu

Muzaffer Bıyık 2025 yılını değerlendirdi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2025 yılında ilçede hayata geçirilen çok sayıda projenin ve hizmetin vatandaşa ulaştığını belirterek, "2026 yılında da hizmet maratonumuz devam edecek" dedi. Bıyık, yeni eserler ve verilen sözlerin tutulduğu bir yılı geride bıraktıklarını vurguladı.

Spor yatırımları ve tesisler

Başkan Bıyık, ilçeye yeni spor tesisleri kazandırma hedeflerinin sürdüğünü ifade etti. Atatürk Caddesi Spor Kompleksi ve Darıca Şehir Stadyumu için Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yaklaşık 100 milyon TL yatırım sözü aldıklarını ve projenin startını verdiklerini aktardı. 15 Temmuz Şehir Stadyumu zemin yenilemesi tamamlanırken, kompleks kapsamında spor salonu, tenis kortu ve futbol sahası gibi birden çok branşı barındıracak çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü belirtildi. Eğitim ve Spor Kulübü'nün 2025’te ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği dereceler de öne çıkarıldı.

Aile, sağlık ve kültür projeleri

2025 yılı "Aile Yılı" ilan edilerek Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Aile Danışmanlığı Merkezi kuruldu. Bıyık, aile yapısını güçlendirmeye yönelik etkinliklerin düzenlendiğini söyledi. Sağlık alanında ise Bayramoğlu Darıca Birinci Basamak Sağlık Kompleksi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Abdi İpekçi Mahallesi Aile Sağlığı ve Kültür Merkezi gibi projelerin tamamlanıp hizmete sunulduğu belirtildi. Ayrıca İskoliye Mektebi, Tarihi Tekel Binası ve 'Komutanın Evi' olarak bilinen ahşap binanın restorasyonları yapıldı.

Doğa, üretim ve ilk zeytin hasadı

Bıyık, yeşil alan çalışmalarına değinerek Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen projeye dikkat çekti. 152 dönümlük alanda kurulan ve 1741 zeytin ağacından oluşan Orman Köyü Projesi kapsamında ilk zeytin hasadının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Marina, sosyal tesisler ve istihdam

2025’te sosyal tesislerin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Bıyık, tesislerin bir yıl boyunca 1 milyon 365 bin kişiyi ağırladığını belirtti. Dudayev Sahili'ndeki Marina ve Balıkçı Barınağı projesinin tamamlanarak denizseverlerin hizmetine sunulduğu; projenin yaklaşık 200 tekneye ev sahipliği yaptığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için de yer verdiği vurgulandı. Ayrıca yeni yollar ve prestij caddeler kazandırıldığı, araç filosuna yeni araçlar eklendiği; İstihdam Masası ile binlerce vatandaşın iş sahibi yapıldığı ifade edildi. Beşincisi düzenlenen istihdam fuarını 2 bin 500 kişinin ziyaret ettiği, 42 firmanın stant açtığı belirtildi.

Sosyal yardımlar ve dayanışma

Gelenekleri yaşatmak amacıyla 400 çocuk sünnet ettirildi; 'Hoş geldin bebek' ziyaretlerinden cenaze nakil hizmetlerine, engelli bireylerin akülü sandalye ihtiyaçlarına kadar birçok yardım gerçekleştirildi. Bıyık, ihtiyaç sahiplerinin gıda ve giyim desteği alabildiği Gönül Eli Mağazası ve Sosyal Etki Merkezi'nin hizmete açıldığını da hatırlattı.

Geri dönüşüm ve çevre

Çevre projelerine değinen Bıyık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında ilçeye yaklaşık 20 milyon lira bütçeyle modern bir geri dönüşüm tesisi kazandırıldığını bildirdi. Tesiste toplama, ayrıştırma ve presleme işlemlerinin aynı anda yapıldığı ve günlük 70 ton atık işleme kapasitesine ulaşıldığı açıklandı.

Afet eğitimi ve hazırlık

Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan eğitim ve tatbikatlarla ilçeyi doğal afetlere hazırladıklarını söyleyen Bıyık, okullarda verilen eğitimlerle 37 bin 105 öğrenciye deprem bilinci aşılandığını vurguladı.

2026 vizyonu

Değerlendirmesini sürdüren Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek, 2026'da da birçok projenin tamamlanacağı ve yeni eserlerin temelinin atılacağı bilgisini paylaştı. İşbirliği içinde Büyükşehir ve hükümet ile ilçeye önemli eserler kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

