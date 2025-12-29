DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Osmangazi’de Karla Kapanan Yollara Anında Müdahale: Ulaşım Aksamıyor

Osmangazi Belediyesi, Hüseyinalan, Elmaçukur, Tuzaklı, Mürseller, Bağlı, Soğukpınar ve Kirazlı’da gerçekleştirilen kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla 50 km yolu açık tutuyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:11
Osmangazi’de Karla Kapanan Yollara Anında Müdahale: Ulaşım Aksamıyor

Osmangazi’de Karla Kapanan Yollara Anında Müdahale: Ulaşım Aksamıyor

Fen İşleri ekipleri gece gündüz sahada

Osmangazi Belediyesi, kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte ilçe genelinde sorumluluk alanındaki karla kapanan yollara anında müdahale ederek ulaşımda aksama yaşanmamasını sağlıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışın başladığı ilk andan itibaren özellikle ilçe sınırlarında yoğun kar alan Hüseyinalan, Elmaçukur, Tuzaklı, Mürseller, Bağlı, Soğukpınar ve Kirazlı mahallelerinde aralıksız çalışma yürütüyor.

İlçe sınırlarındaki 50 kilometrelik yol düzenli olarak kontrol edilerek kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, ana arterlerin yanı sıra mahalle sokaklarında da temizleme yaparak vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi’nin kar yağışına zamanında müdahalesi sayesinde sürücüler yollarında herhangi bir kesinti yaşamadan seyahat ediyor.

Çalışmalardan memnuniyetini dile getiren sürücüler, "Yoğun kar yağışının başladığı ilk andan itibaren Osmangazi Belediyesi ekipleri karla kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz emeği geçenlerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLMASIYLA BİRLİKTE İLÇE GENELİNDE SORUMLULUK ALANINDAKİ...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLMASIYLA BİRLİKTE İLÇE GENELİNDE SORUMLULUK ALANINDAKİ KARLA KAPANAN YOLLARA ANINDA MÜDAHALE EDEREK ULAŞIMDA HERHANGİ BİR AKSAMA YAŞANMAMASINI SAĞLIYOR.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLMASIYLA BİRLİKTE İLÇE GENELİNDE SORUMLULUK ALANINDAKİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trikoblastik Sarkom Sakarya'da Tedavi Edildi: Dünya'da 3. Vaka
2
Osmangazi’de Karla Kapanan Yollara Anında Müdahale: Ulaşım Aksamıyor
3
Ağrı Diyadin'de Köy Okullarına Waffle Sürprizi
4
Iğdır’da Kapanan Köyde Yaralanan Vatandaş Hastaneye Ulaştırıldı
5
Türk Kızılay: 2025'te 3 Milyon Ünite Kan — Adana Her Zaman İlk Üçte
6
Çine'de Zincir Marketlere Sıkı Denetim: Raf ve Kasa Fiyatları Kontrol Edildi
7
Vize'de Gıda Denetimleri Sıkılaştı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı