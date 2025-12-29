Osmangazi’de Karla Kapanan Yollara Anında Müdahale: Ulaşım Aksamıyor

Fen İşleri ekipleri gece gündüz sahada

Osmangazi Belediyesi, kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte ilçe genelinde sorumluluk alanındaki karla kapanan yollara anında müdahale ederek ulaşımda aksama yaşanmamasını sağlıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışın başladığı ilk andan itibaren özellikle ilçe sınırlarında yoğun kar alan Hüseyinalan, Elmaçukur, Tuzaklı, Mürseller, Bağlı, Soğukpınar ve Kirazlı mahallelerinde aralıksız çalışma yürütüyor.

İlçe sınırlarındaki 50 kilometrelik yol düzenli olarak kontrol edilerek kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, ana arterlerin yanı sıra mahalle sokaklarında da temizleme yaparak vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi’nin kar yağışına zamanında müdahalesi sayesinde sürücüler yollarında herhangi bir kesinti yaşamadan seyahat ediyor.

Çalışmalardan memnuniyetini dile getiren sürücüler, "Yoğun kar yağışının başladığı ilk andan itibaren Osmangazi Belediyesi ekipleri karla kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz emeği geçenlerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

