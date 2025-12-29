Trikoblastik Sarkom: Dünyada 3. Vaka Sakarya'da Başarıyla Tedavi Edildi

Saçlı deride görülen ve dünyada son derece nadir rastlanan tümör türlerinden biri olan Trikoblastik sarkom, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarıyla tedavi edildi. Dünyada yalnızca 3’üncü vaka olarak kayıtlara geçecek hastanın genel durumu iyi; günlük yaşamına sorunsuz devam ediyor.

Tanı ve tedavi süreci

93 yaşındaki Ali İlgeç, kafasında sivilce benzeri başlayıp aylar içinde büyüyen yara nedeniyle hastaneye başvurdu. Patoloji Bölümü’nde yapılan tetkikler sonucunda, saçlı derideki kitlenin Trikoblastik sarkom olduğu belirlendi. Alanında uzman ekiplerin yürüttüğü titiz, multidisipliner tedavi sonrası hasta taburcu edildi ve iyileşme süreci sorunsuz devam ediyor.

Uzmanlardan açıklamalar

Op. Dr. Muaz Zuhurlu (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klinik İdari Sorumlusu) operasyonun başarısını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bu vaka bize şunu hatırlatıyor; erken teşhis hayat kurtarır. Bu sebeple vatandaşlara ricamız, özellikle bu durumlarda bir doktora görünmeleri. Eğer geçmeyen, uzun süredir bulunan yaraları, uzun zamandır olan ve son zamanda büyümeye başlayan benleri, kanayan, kabuk bağlayan cilt lezyonları varsa mutlaka bir cildiye doktoruna görünsünler. Cildiye doktorumuz gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapacaktır. Riskli gördüğü her lezyonu bize ameliyat açısında danışacaktır. Bizde uygun gördüğümüz durumlarda cerrahi müdahale yapıyoruz ve hastalarımızı taburcu ediyoruz. Hastamızdan çıkarttığımız kitlenin tıbbi adı Trikoblastik sarkom ve bu patolojik bir tanı. Dünyada sadece iki vakada rastlanmıştır. Bu tümör iyi huylu bir kitleden dönüşen kötü huylu tümördü. Ve bu tümörler son derece nadir görülmüştür ve iki vaka bildirilmiştir, bizim vakamızda üçüncü vaka olarak bildirilmiş olacak. Hastamızda yapılan işlemler ise sadece kötü huylu tümörü çıkartmıyoruz yanında güvenli cerrahi sınır dediğimiz yerle birlikte çıkartmış oluyoruz ki geride kalan kötü huylu bir tümör olmasın diye. Bu çerçevede de ameliyatımız gayet başarılı olmuştur ve yara iyileşmesi de sıkıntısız bir şekilde devam etmektedir. Bundan sonraki işlem Tıbbi Onkoloji takibinde olacak hastamız artık sistemik bir yayılımın olup olmadığı ve riski ne kadar var diye belirli aralıklarla cildiye, tıbbi onkoloji ve bize kontrole gelecektir."

Prof. Dr. Fahri Yılmaz (Tıbbi Patoloji Kliniği Klinik İdari Sorumlusu) ise patoloji süreçlerini anlattı: "Plastik cerrahide cerrahi sınırları güzelce temizlenerek kitle bize gönderildi. Bizler de materyalleri incelediğimizde alıştığımızın daha dışında bir tümör gördük. Bu tümörün bir kenarında da iyi huylu saç derisinden kaynaklanan bir tümör olarak gördük daha sonrasında araştırmalarımızı derinleştirdiğimizde literatüre de baktığımızda Trikoblastik sarkom adına iki tane yayınlanmış vaka gördük. Bizde yaptığımız araştırmalara göre bilinen tümörlere uyumlu olmadığı için Trikoblastik sarkom tanısını koyduk. Bu da üçüncü vaka bunu da plastik cerrahı olan arkadaşlarla birlikte literatüre kazandırmayı düşünüyoruz."

Hastanın hikayesi

Ali İlgeç, süreci şöyle anlattı: "Kafamda sivilce kadardı büyüyerek ceviz büyüklüğüne ulaştı. Ben 40 yaşlarımda da aynısı oldu ve doktora gittiğimde yakmışlardı. O zaman kaybolmuştu ancak seneler sonra yeniden çıktı. Müracaat ettikten sonra doktorum benimle ilgilendi ve kitleyi başımdan aldılar. Allah razı olsun şuanda hiçbir şikayetim yok."

Hastanın oğlu Osman İlgeç ise şunları söyledi: "Babamın anlattığına göre ilk belirtisi leke şeklindeydi ve onu lazerle aldırmış ve iyileşmiş. Bu yılın temmuz ayına kadar bir sorun yoktu. Bir sivilce şeklinde yeniden çıktı. Durumu takip ettik ve sivilce büyümeye başladı, kaşıntıları arttı. Yaklaşık bir buçuk ayda ceviz büyüklüğüne ulaştı ve siyahlaştı. Doktorlarımızın çalışmaları neticesinde ameliyata karar verildi. Ekim ayında ameliyat gerçekleşti ve şuanda da takibi yapılıyor."

Sonuç: Dünya tıp literatüründe sınırlı sayıda örneği bulunan Trikoblastik sarkomun Sakarya'da başarıyla tedavi edilmesi, erken tanı ve multidisipliner yaklaşımın önemini bir kez daha gösterdi. Hastanın takibi, cildiye ve tıbbi onkoloji eşliğinde sürdürülecek.

