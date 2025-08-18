DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,72 0,47%
ALTIN
4.381,7 0,04%
BITCOIN
4.761.930,3 1,04%

Ağrı Patnos'ta Cezaevinde Kalan 0-6 Yaş Çocuklar İçin Kütüphane Etkinliği

Ağrı Patnos'ta anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş çocuklar için kütüphane gezisi, boyama, yapboz ve bowling etkinlikleri düzenlendi; proje çocukların topluma uyumunu hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 17:13
Ağrı Patnos'ta Cezaevinde Kalan 0-6 Yaş Çocuklar İçin Kütüphane Etkinliği

Ağrı Patnos'ta Cezaevinde Kalan 0-6 Yaş Çocuklar İçin Kütüphane Etkinliği

Adalet ve Kültür Bakanlıkları İşbirliğiyle Sosyal Uyum Projesi

Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen projenin bir parçası olarak uygulamaya alındı.

Proje kapsamında, Cezaevi Savcısı Emin Burak Sürezli, Cezaevi Müdürü Burak Merkan Ünlü ve eğitimden sorumlu 2. Müdür Berna İlbeği öncülüğünde çocuklar Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'ne götürüldü.

Kütüphane gezisinde çocuklar kitaplarla tanıştı, boyama yaptı, yapboz oynadı ve bowling etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Projeyle amaç, cezaevi ortamının çocukların yaşamının tamamını belirlemesine engel olmak, anneleriyle kalan çocukların gelişimine katkı sağlamak ve onları toplumdan koparmamaktır.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş arası çocuklar etkinliklerle güzel...

Ağrı'nın Patnos ilçesinde anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş arası çocuklar etkinliklerle güzel vakit geçirdi. Çocukların cezaevi şartlarına mahkum edilmemesi hedeflenen proje kapsamında Cezaevi Savcısı Emin Burak Sürezli, Cezaevi Müdürü Burak Merkan Ünlü ve eğitimden sorumlu 2. Müdür Berna İlbeği'nin öncülüğünde, çocuklar Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'ne getirildi. Kütüphane gezisinde kitaplarla tanışan çocuklar, boyama yaptı, yapbozlarla oynayıp bovling etkinliğinde doyasıya eğlendi.

İLGİLİ HABERLER

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
2
Katar ve Mısır: Gazze'de Zorla Yerinden Etmeyi Reddediyoruz
3
1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar
4
Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Kabul Etti
5
Burkina Faso, BM Koordinatörü Carol Flore Smereczniak’ı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti
6
Çorum Çalyayla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı, 26.330 Hap Ele Geçirildi

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri