Ağrı Patnos'ta Cezaevinde Kalan 0-6 Yaş Çocuklar İçin Kütüphane Etkinliği

Adalet ve Kültür Bakanlıkları İşbirliğiyle Sosyal Uyum Projesi

Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen projenin bir parçası olarak uygulamaya alındı.

Proje kapsamında, Cezaevi Savcısı Emin Burak Sürezli, Cezaevi Müdürü Burak Merkan Ünlü ve eğitimden sorumlu 2. Müdür Berna İlbeği öncülüğünde çocuklar Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'ne götürüldü.

Kütüphane gezisinde çocuklar kitaplarla tanıştı, boyama yaptı, yapboz oynadı ve bowling etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Projeyle amaç, cezaevi ortamının çocukların yaşamının tamamını belirlemesine engel olmak, anneleriyle kalan çocukların gelişimine katkı sağlamak ve onları toplumdan koparmamaktır.

