Ağrı Patnos'ta Ele Geçirilen 2 Lahit Sahte Çıktı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde güvenlik güçlerince ele geçirilen 2 lahidin Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki incelemede sahte olduğu tespit edildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:59
Ağrı'nın Patnos ilçesinde güvenlik güçleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmada ele geçirilen 2 lahit'in sahte olduğu belirlendi.

Operasyon ve inceleme

Güvenlik güçleri, tarihi eser pazarlığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik Patnos ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 lahit ele geçirdi.

Ele geçirilen lahitler, uzman incelemesi için Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne gönderildi. Müzedeki uzman ekiplerin yaptığı değerlendirmede, söz konusu 2 lahit'in sahte olduğu tespit edildi.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde ele geçirilen 2 lahitin Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde sahte olduğu belirlendi.

