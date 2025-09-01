DOLAR
Ağrı Patnos'ta Kaza: 11 Yaşındaki Çocuk 5 Yaşındaki Kardeşini Tüfekle Vurdu

Ağrı'nın Patnos ilçesi Oyacık köyünde 11 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken 5 yaşındaki kardeşini vurdu; küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 17:25
Olay Oyacık köyünde meydana geldi

Alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Patnos ilçesi Oyacık köyünde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki çocuk evde tüfekle oynarken kazara kardeşini vurdu.

Aile, silah sesini duyarak odaya girdiğinde 5 yaşındaki çocuğu hareketsiz buldu.

Olay üzerine jandarma ve sağlık ekipleri köye sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

