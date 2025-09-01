Ağrı Patnos'ta Kaza: 11 Yaşındaki Çocuk 5 Yaşındaki Kardeşini Tüfekle Vurdu
Olay Oyacık köyünde meydana geldi
Alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Patnos ilçesi Oyacık köyünde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki çocuk evde tüfekle oynarken kazara kardeşini vurdu.
Aile, silah sesini duyarak odaya girdiğinde 5 yaşındaki çocuğu hareketsiz buldu.
Olay üzerine jandarma ve sağlık ekipleri köye sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.