Ağrı Sınırında Mehmetçik, İleri Teknolojiyle Yasa Dışı Geçişleri Engelliyor

Ağrı'daki sınır güvenliği, yüksek teknoloji ile donatılmış sistemlerle güçlendiriliyor. Mehmetçik, yasa dışı geçişleri etkili bir şekilde engelliyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 11:22
Ağrı Sınırında Mehmetçik, İleri Teknolojiyle Yasa Dışı Geçişleri Engelliyor

Ağrı Sınırında Yüksek Teknoloji ile Güvenlik Önlemleri

Türkiye-İran sınırında, Ağrı bölgesinde "vatan nöbeti" tutan Mehmetçik, yasa dışı geçişleri engellemek için elektro-optik kuleler, gece görüşlü termal kameralar ve sismik sensörlerle donatılmış güvenlik duvarını 24 saat gözetim altında tutuyor.

Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi

Cumhurbaşkanlığınca başlatılan "Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi" kapsamında 2020 yılında tamamlanan entegre güvenlik duvarı, İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda ileri teknolojiyi en etkili şekilde kullanıyor. Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu ve diğer karakollardaki Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, sorumluluk alanlarındaki bölgeleri sürekli izliyor.

Yüksek Teknolojiyle Sınır Güvenliği

ASELSAN tarafından geliştirilen elektro-optik kuleler sayesinde, sınır manevi güvenliği üst seviyeye çıkarılmakta. 360 derece hareket edebilen termal kameralar, aydınlatma sistemleri ve harekete duyarlı sensörler ile entegre güvenlik duvarı, gece gündüz sınırlara göz kırpmadan gözetim yapıyor.

Dron Tehditlerine Karşı Önlemler

Mehmetçik, zırhlı araçlar içindeki yüksek teknolojik silah sistemlerini etkili bir şekilde kullanırken, Dragoneye Elektro-Optik Sensör Sistemi gibi ileri düzey teknolojiler yorulmadan görev yapıyor. Akustik sistemler ile titremeleri algılayarak, yasa dışı geçişleri engellemek için yer altındaki tünelleri de tespit edebilme yeteneğine sahiptir.

Düzenli Taramalar ve Hedef Tespiti

Türk Silahlı Kuvvetleri, ACAR Kara Gözetleme Radar Sistemi ile her türlü hava koşulunda hareket eden hedefleri belirleyebiliyor. Yasa dışı geçişler ile insan ticareti, kaçakçılık ve terör faaliyetlerine karşı sürekli teyakkuz halinde olan Mehmetçik, yeraltı görüntüleme cihazlarıyla sınırda zaman zaman tarama yapıyor.

Tüm bu sistemler, Mehmetçik'in sınır güvenliğini sağlamak için ne denli kararlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Sınırın sıfır noktasında yer alan Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu ve sınır hattındaki diğer karakollarda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 7 gün 24 saat esasına göre sorumluluk alanındaki bölgeleri sürekli gözetim altında tutuyor.

Sınırın sıfır noktasında yer alan Şehit Piyade Çavuş Bekir Kurt Hudut Takım Karakolu ve sınır hattındaki diğer karakollarda görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 7 gün 24 saat esasına göre sorumluluk alanındaki bölgeleri sürekli gözetim altında tutuyor.

