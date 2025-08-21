Ağrı Tutak'ta Trafik Kazası: İl Sağlık Müdürü Esra Beşer de Yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen kazada, aralarında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer'in de bulunduğu 6 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahale ve sevk işlemleriyle yaralılar hastanelere götürüldü.

Kaza Detayları

İl Sağlık Müdürlüğüne ait Feyyaz K. idaresindeki 06 DFR 560 plakalı makam otomobili, Patnos-Tutak kara yolu Burnubulak köyü mevkisinde Mehmet O.'nun kullandığı 35 BKK 113 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaralılar ve Sağlık Durumu

Kazada makam aracında bulunan Doç. Dr. Esra Beşer, Halk Sağlığı Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Furkan Dağlı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ender Kaba, sürücü Feyyaz K. ile hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet O. ve Ömer Eren yaralandı.

Haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

