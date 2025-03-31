Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Bayram Yoğunluğu

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’na Bayram Ziyareti

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Bayram süresince "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'a gelen yerli ve yabancı turistler, mezarlığın tarihi kümbetlerini gezerek geçmişin izlerini keşfetme fırsatı buldu.

Tarihi Mezarlıkta Dua ve Ziyaretler

Abidevi mezar taşlarının kabartmaları, motifleri ve oymalarıyla dikkat çeken mezarların başında dua eden ziyaretçiler, bu tarihi alanın ruhunu hissetti. Niğde'den gelen Kemal Urca, Ahlat'ın tarihi ve kültürel mekanlarını çok beğendiğini belirterek, "Herkesin burayı görmesi gerekiyor. İkinci kez geliyorum ve burası insana huzur veriyor," dedi.

Kayseri'den gelen Tansu Navruz ise, Ahlat'ın tarihte önemli bir yerleşim yeri olduğuna dikkat çekerek, "Ailemizle birlikte tarihi mekanları ziyaret ederek bayram tatilimizi geçiriyoruz. Tarihi yerleri görmek ve öğrenmek isteyenler burayı mutlaka ziyaret etmelidir," şeklinde konuştu.

Rehberlerden Tarih Tavsiyesi

Tur rehberi Bilal Kılıç, bayram tatili nedeniyle ziyaretçileri Selçuklu Meydan Mezarlığı’na getirdiklerini belirterek, "Bu bölge tarih açısından son derece önemli. Herkesin bu mekanları ve mezar taşlarını görmesini tavsiye ediyorum," ifadelerini kullandı.

Kayseri'den gelen Beyza Kaymak ise ilk defa geldiği Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın güzelliğinden oldukça etkilendiğini söyledi.