DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.686.513,98 1,82%

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nde Jandarma Helikopter Gösterileri Büyük İlgi

itlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı kutlamalarında jandarma helikopter gösterileri ve yöresel etkinlikler büyük beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 17:54
Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nde Jandarma Helikopter Gösterileri Büyük İlgi

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nde Jandarma Helikopter Gösterileri Büyük İlgi

954. yıl dönümü kutlamaları coşku ve görsel şölen sundu

itlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarında, jandarmanın helikopter gösterileri katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikler, Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Kent sakinleri ile birçok ilden gelen vatandaşlar, hem coşku hem de gururu bir arada hissetti.

İllerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı alanda izleyiciler cirit ve jandarma atlı birlikleri gösterilerini ile güreş müsabakalarını takip etti. Davul zurna eşliğinde çekilen halaylar etkinliğe renk kattı.

Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin sunduğu Çelik Kanatlar ve Üzüm Salkımı helikopter gösterileri de alanı dolduranlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Binlerce kişi, etkinlik alanında dakikalarca manevra yapan helikopterlerin gösteri uçuşlarını cep telefonlarıyla kaydederek anı ölümsüzleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri İncesu'da Motosiklet Kazası: Nurican Karaca (23) Hayatını Kaybetti
2
Tokat'ta Gıjgıj Tepesi'nde Orman Yangını: Ekipler Karadan Müdahale Ediyor
3
Efkan Ala: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Mektubu 'İnsanlığın Ortak Vicdanı'
4
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
5
Memişoğlu: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubu 'İnsani Çağrı'
6
Türk Yıldızları Malazgirt Semalarında Gösteri Uçuşu — 954. Yıl
7
Macron-Tokayev Telefon Görüşmesi: Ulaşım ve Enerjide Stratejik Ortaklık

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı