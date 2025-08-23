Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nde Jandarma Helikopter Gösterileri Büyük İlgi

954. yıl dönümü kutlamaları coşku ve görsel şölen sundu

itlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarında, jandarmanın helikopter gösterileri katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikler, Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Kent sakinleri ile birçok ilden gelen vatandaşlar, hem coşku hem de gururu bir arada hissetti.

İllerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı alanda izleyiciler cirit ve jandarma atlı birlikleri gösterilerini ile güreş müsabakalarını takip etti. Davul zurna eşliğinde çekilen halaylar etkinliğe renk kattı.

Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin sunduğu Çelik Kanatlar ve Üzüm Salkımı helikopter gösterileri de alanı dolduranlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Binlerce kişi, etkinlik alanında dakikalarca manevra yapan helikopterlerin gösteri uçuşlarını cep telefonlarıyla kaydederek anı ölümsüzleştirdi.