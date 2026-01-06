Ahmed eş-Şara Şam’da Market Alışverişiyle Suikast İddialarını Yalanladı

Ahmed eş-Şara, Şam'ın Mezze mahallesinde market alışverişi yaparak suikast ve saraya saldırı iddialarını fiilen çürüttü.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 01:10
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 01:10
Ahmed eş-Şara Şam’da Market Alışverişiyle Suikast İddialarını Yalanladı

Ahmed eş-Şara Şam sokaklarında: Suikast iddialarına yanıt

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan suikast ve saraya saldırı iddialarının ardından başkent Şam’ın Mezze mahallesinde görüntülendi. Lider, sakin bir şekilde bir markete girerek alışveriş yaptı ve çevredeki vatandaşlarla sohbet etti.

Görünür tanıklık ve samimi görüntüler

Yılbaşı gecesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na saldırı düzenlendiği ve Şara’nın göğsünden ağır yaralanarak tedavi için Türkiyeye götürüldüğü yönündeki asılsız iddiaların ardından, Suriye lideri yaklaşık 5 gün sonra halkın arasına karıştı. Market çıkışında ödemesini yeni Suriye parasıyla yapan eş-Şara, hafif güvenlik eşliğinde sağlıklı ve neşeli bir görünüm sergiledi.

İddiaların sona ermesi

Şara’nın halka karışması, söz konusu saldırı iddialarını ve hakkındaki spekülasyonları fiilen çürüttü. Yetkililer veya resmi makamlar tarafından ek bilgi paylaşılırsa kamuoyuna yansıtılacak.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan suikast ve saraya...

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan suikast ve saraya saldırı iddialarının ardından başkent Şam’daki Mezze mahallesinde market alışverişi yaparken görüntülendi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmed eş-Şara Şam’da Market Alışverişiyle Suikast İddialarını Yalanladı
2
Menteşe'de Deneyap Atölyeleriyle Geleceğin Mühendisleri Yetişiyor
3
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun Öğrencilerle Yemekte Buluştu
4
Serkan Keskin'in Babası Vehbi Keskin Toprağa Verildi
5
Bitlis’te Hava Ambulansı ile KOAH Hastası Tatvan’a Nakledildi
6
Malatya'ya 19. PTT Bölge Müdürlüğü Müjdesi: Başkan Sami Er Açıkladı
7
Belçika'da Soğuk Dalga: Termometreler Eksi 17'yi Gösteriyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları