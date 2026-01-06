Ahmed eş-Şara Şam’da Market Alışverişiyle Suikast İddialarını Yalanladı

Ahmed eş-Şara Şam sokaklarında: Suikast iddialarına yanıt

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan suikast ve saraya saldırı iddialarının ardından başkent Şam’ın Mezze mahallesinde görüntülendi. Lider, sakin bir şekilde bir markete girerek alışveriş yaptı ve çevredeki vatandaşlarla sohbet etti.

Görünür tanıklık ve samimi görüntüler

Yılbaşı gecesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na saldırı düzenlendiği ve Şara’nın göğsünden ağır yaralanarak tedavi için Türkiyeye götürüldüğü yönündeki asılsız iddiaların ardından, Suriye lideri yaklaşık 5 gün sonra halkın arasına karıştı. Market çıkışında ödemesini yeni Suriye parasıyla yapan eş-Şara, hafif güvenlik eşliğinde sağlıklı ve neşeli bir görünüm sergiledi.

İddiaların sona ermesi

Şara’nın halka karışması, söz konusu saldırı iddialarını ve hakkındaki spekülasyonları fiilen çürüttü. Yetkililer veya resmi makamlar tarafından ek bilgi paylaşılırsa kamuoyuna yansıtılacak.

