Ahmet Çakar Adli Kontrolle Serbest: Yurt Dışı Çıkış Yasağı Konuldu

Ahmet Çakar adli kontrolle serbest bırakıldı

Soruşturma çerçevesinde ifade sonrası yurt dışı çıkış yasağı

Futbol dünyasını sarsan ’bahis oynama’ ve ’şike’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı iddialar araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında Ahmet Çakar hakkında verilen gözaltı kararı, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle kaldırılmış; Çakar’ın tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verilmişti.

Hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelip savcılığa ifade veren Ahmet Çakar, ifadesi sonrasında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

