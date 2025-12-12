Ekrem İmamoğlu'nun İlk Duruşma Tarihi: 9 Mart 2026

Ekrem İmamoğlu'nun İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından mahkeme, ilk duruşma tarihini açıkladı.

İddianame ve yargılama takvimi

İddianamede, İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yaptığı iddiası yer alıyor. Hazırlanan dosya, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve duruşma takvimi belirlendi.

Mahkeme, ilk duruşmanın 9 Mart 2026 tarihinde başlamasına karar verdi. Ayrıca yargılama için belirlenen hedef süre 4 bin 600 gün olarak kaydedildi.

Gelişmelerin ardından dava süreci ve duruşma takvimi kamuoyunun takibinde olacak.

