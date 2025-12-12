Ahmet Çakar serbest bırakıldı: Şike-bahis soruşturmasında yurt dışı yasağı

İfade sonrası adli kontrol

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiği savcılık ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çakar, daha önce hakkında verilen gözaltı kararının kalp rahatsızlığı gerekçesiyle kaldırılmasının ardından hastanedeki tedavisini tamamlayıp sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu tutulmak üzere emniyete talimat verilmişti. Tedavi sürecinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifadesini verdi ve ifadenin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bazı hakem, futbolcu ve kulüp yetkililerinin bahis oynama ve şike iddialarına yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

