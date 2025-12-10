Ahmet Çakar Taburcu Edildi — ’Bahis’ Soruşturması Kapsamında Hastaneye Kaldırılmıştı

Ahmet Çakar taburcu edildi — ’Bahis’ soruşturmasıyla bağlantılı tedavi tamamlandı

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, 'Bahis' soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasının ardından rahatsızlanıp kaldırıldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Hastanede yapılan müdahale

Çakar'a hastanede anjiyo uygulandı. Yapılan tedavilerin ardından sağlık durumu stabilize edilerek kendisi taburcu edildi.

Gözaltı kararı ve Başsavcılık talimatı

Çakar hakkındaki gözaltı kararı, sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldı. Başsavcılık, Çakar’ın tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verdi. Süreçle ilgili resmi gelişmeler takip ediliyor.

AHMET ÇAKAR (ARŞİV)