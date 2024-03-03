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Ahmet Ercan 31 Mart yerel seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da hangi adayı destekleyeceğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 12:52
Ahmet Ercan 31 Mart yerel seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı

ERCAN’DAN İMAMOĞLU’NA DESTEK

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum’un deprem vaatlerine eleştiri getirdikten sonra, 31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı. Ercan, Beşiktaş’ta da bağımsız aday Nasuh Mahruki’yi tercih edeceğini duyurdu.

Ercan, yaptığı açıklamada, “İstanbul’da sayın Ekrem İmamoğlu’nu destekliyorum” dedi.

seçim

BEŞİKTAŞ’TA MAHRUKİ’YE OY VERECEK

Ercan, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde ise bağımsız aday Nasuh Mahruki’yi destekleyeceğini belirtti.

seçim

KURUM’A SERT SÖZLER

Ercan geçtiğimiz gün, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’un deprem bölgesi için yaptığı açıklamalara tepki göstermişti. Ercan, “Muratcım, İstanbul’u bırak da; deprem bölgesi verdiğin sözleri yerine getir. Biz burada idare ederiz, depremde mağdur olan kardeşlerimiz için lütfen deprem bölgesine git. Önce bitiremediğin işini bitir. Haydi güzel kardeşim" ifadelerini kullanmıştı.

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