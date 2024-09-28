DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.245,37 0,14%

Ahu Tuğba Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk sinemasının önemli ismi Ahu Tuğba, İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:18
Ahu Tuğba Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ahu Tuğba'nın Veda Töreni

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde, Ahu Tuğba, Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olarak İstanbul'a getirildi ve son yolculuğuna uğurlandı. 1 Eylül'de ABD'nin Miami kentindeki evinde hayata veda eden Tuğba, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen anma töreninin ardından, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı ile defnedildi.

Törende Duygusal Anlar

Etkinlikte, sanatçının kızı Anjelik Calvin taziyeleri kabul etti. Naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Törende sanatçının ailesi, dostları ve sanat camiasından pek çok kişi yer aldı.

Bakanlık Açıklamaları

Törende gazetecilere konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, cenazenin Türkiye'ye getirilme sürecinin zorluklarından bahsederek, "Değerli sinema sanatçımızı yurt dışında kaybettik ve maalesef uzun bir prosedür süreci yaşadık," dedi. Güven, Yeşilçam sinemasının duygusal etkisine de dikkat çekerek, "Ahu Tuğba da bu özel insanların arasına katıldı. Mekânı cennet olsun," diyerek duygularını ifade etti.

Annelik Duygusu

Törende Anjelik Calvin, annesinin ölümünün herkes için bir ders olduğunu vurguladı ve dualara ihtiyacı olduğunu belirtti. Ayrıca, annesinin mezarının doğduğu topluma ait olmasını istediğini söyledi.

Sanat Dünyasından Anılar

Oyuncu Teoman Ayık, Ahu Tuğba'nın iyi bir sanatçı olduğunu belirterek, ölümünden bir gün önceki konuşmasını hatırladı. Nuri Alço ise onun cesur, dürüst bir insan olduğunu ve kendisine karşı her zaman dua ettiğini söyledi.

Son Veda

Cenaze merasimine, sanatçının yakınları ve dostları katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cenaze işlemlerini üstlenirken, akşam namazında Teşvikiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunacağı ve yemek dağıtılacağı bilgisi verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
890 Yıllık Cami Kebir'in Kapıları Aslına Uygun Yenilendi
2
3600 Ek Gösterge Talebiyle Gösteri
3
Samsun'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
4
Ahu Tuğba Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Ailesine Taziyelerini İletti
7
Görme Engelli Yazar Halis Kuralay ve Sultanbeyli Kitap Fuarı Buluşması

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek