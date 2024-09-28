Ahu Tuğba Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ahu Tuğba'nın Veda Töreni

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde, Ahu Tuğba, Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olarak İstanbul'a getirildi ve son yolculuğuna uğurlandı. 1 Eylül'de ABD'nin Miami kentindeki evinde hayata veda eden Tuğba, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen anma töreninin ardından, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı ile defnedildi.

Törende Duygusal Anlar

Etkinlikte, sanatçının kızı Anjelik Calvin taziyeleri kabul etti. Naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Törende sanatçının ailesi, dostları ve sanat camiasından pek çok kişi yer aldı.

Bakanlık Açıklamaları

Törende gazetecilere konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, cenazenin Türkiye'ye getirilme sürecinin zorluklarından bahsederek, "Değerli sinema sanatçımızı yurt dışında kaybettik ve maalesef uzun bir prosedür süreci yaşadık," dedi. Güven, Yeşilçam sinemasının duygusal etkisine de dikkat çekerek, "Ahu Tuğba da bu özel insanların arasına katıldı. Mekânı cennet olsun," diyerek duygularını ifade etti.

Annelik Duygusu

Törende Anjelik Calvin, annesinin ölümünün herkes için bir ders olduğunu vurguladı ve dualara ihtiyacı olduğunu belirtti. Ayrıca, annesinin mezarının doğduğu topluma ait olmasını istediğini söyledi.

Sanat Dünyasından Anılar

Oyuncu Teoman Ayık, Ahu Tuğba'nın iyi bir sanatçı olduğunu belirterek, ölümünden bir gün önceki konuşmasını hatırladı. Nuri Alço ise onun cesur, dürüst bir insan olduğunu ve kendisine karşı her zaman dua ettiğini söyledi.

Son Veda

Cenaze merasimine, sanatçının yakınları ve dostları katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cenaze işlemlerini üstlenirken, akşam namazında Teşvikiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunacağı ve yemek dağıtılacağı bilgisi verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi İstanbul'a getirilen Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, toprağa verildi. Tuğba için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törene, sanatçının kızı Anjelik Calvin katıldı.